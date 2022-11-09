После победы над Вересом со счетом 2:0 в 12-м туре УПЛ раздевалку "горняков" посетили несколько военных. Дарио Срна подчеркнул, что они защищали Украину в Донецкой области.

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Андрей Пятов поблагодарил воинов за борьбу, после чего вся команда вместе с гостями раздевалки сделала общее фото. На прощание было громкое "Слава Украине", аплодисменты и рукопожатия.

К слову, благодаря победе над Вересом Шахтер сократил отставание от СК Днепр-1 до 5 зачетных баллов. Следующий матч команда Йовичевича проведет тоже во Львове против Зари.

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