Аль-Ахли не сумел переиграть Аль-Ахдуд (2:3) в 20-м туре Саудовской Аравии. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 20 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Ахли – 3:2

Голы: Кольядо, 25, Мансур, 43, Кана, 59 – Кверквелия, 32 (аг), Фирмино, 45+3 (пен)

Удаление: Ибаньес, 90+6 (Аль-Ахли)

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Аль-Ахли неожиданно не сумел переиграть середняка саудовского чемпионата. Хозяева на 25 минуте огорчили гостей, впрочем, экс-игрок Металлиста 1925 Кверквелия восстановил равновесие, забив в свои ворота. Через небольшой промежуток времени Аль-Ахли потерял одну из своих звезд. Игрок Аль-Ахдуда грубо сыграл против ГГабри Вейги, который не смог продолжить игру. До конца первого тайма команды обменялись голами.

После перерыва Аль-Ахдуд снова повел в счете. Аль-Ахли в итоге проиграл 2:3, но остался на третьей строчке с 40 баллами. Команда Кверквелии расположилась на 11 месте с 23 очками.

Напомним, Вейга перебрался в Саудовскую Аравию из Сельты летом 2023 года. За ним длительное время следила Барселона. Габри считался одним из самых перспективных игроков сборной Испании U-21, с которой доходил до финала Евро-2023.

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