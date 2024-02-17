Роналду голом помог Аль-Насру одержать победу – Криштиану превзошел Месси по интересному показателю
Аль-Наср победил Аль-Фатех (2:1) в 20 туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор игры - в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 20 тур
Аль-Наср – Аль-Фатех – 2:1
Голы: Роналду, 17, Отавио, 72 – Нажди, 29
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Криштиану уже на 17 минуте открыл счет, но Аль-Фатех довольно быстро восстановил равновесие. Несмотря на преимущество, длительное время Аль-Наср не мог точно пробить по воротам соперника. Победный гол в конце встречи записал в свой актив Отавио.
Роналду, забив гол в ворота Аль-Фатеха, превзошел Месси по количеству голов без пенальти в истории. У португальца сейчас 714, а у аргентинца 713.
Аль-Наср сейчас находится на второй строчке с 49 очками, а Аль-Фатех расположился на седьмом месте с 29 баллами.