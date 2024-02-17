Аль-Наср победил Аль-Фатех (2:1) в 20 туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор игры - в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 20 тур

Аль-Наср – Аль-Фатех – 2:1

Голы: Роналду, 17, Отавио, 72 – Нажди, 29

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Криштиану уже на 17 минуте открыл счет, но Аль-Фатех довольно быстро восстановил равновесие. Несмотря на преимущество, длительное время Аль-Наср не мог точно пробить по воротам соперника. Победный гол в конце встречи записал в свой актив Отавио.

Роналду, забив гол в ворота Аль-Фатеха, превзошел Месси по количеству голов без пенальти в истории. У португальца сейчас 714, а у аргентинца 713.

Аль-Наср сейчас находится на второй строчке с 49 очками, а Аль-Фатех расположился на седьмом месте с 29 баллами.

Cristiano Ronaldo has surpassed Lionel Messi for the most non-penalty goals in football history!



“Penaldo” who? ? pic.twitter.com/Z7JolxIadX — TCR. (@TeamCRonaldo) February 17, 2024