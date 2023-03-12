"У Кривбасса хорошая команда, которая со временем будет сражаться за места в еврокубках. У Кривбасса большой потенциал. С уважением отношусь к вашему клубу. Вы – единственная команда, которая обыграла в первом круге СК Днепр-1. Мы серьезно готовились к этому матчу.

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Вас не было с нами в автобусе, вы не ощутили всю сложность нашего путешествия. Будь вы с нами, такой вопрос не стоял. Путешествие заняло 19 с чем-то часов (представитель Кривбасса говорил по 10 – прим.). Было много задержек: пробки, проблемы с самолетом и автобусом, проблемы на границе. У нас не осталось времени на тренировку.

Хочу сказать, что выступление на евроарене позволяет нам играть на максимуме в чемпионате против таких хороших соперников, как Кривбасс. И это идет в пользу украинского футбола. Дай бог, чтобы война скорее закончилась и болельщики вернулись на трибуны. У вас хороший тренер, хорошая команда, чтобы сразиться за место в еврокубках. Все остальное – извините еще раз. Этот матч был до гола, это было видно. Мы первые забили, потому и выиграли", – цитирует Йовичевича пресс-служба Кривбасса.

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