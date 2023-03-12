Кривбасс уступил Шахтеру в 17-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов игры в этой новости на "Футбол 24".

Кривбасс отказался перенести матч с Шахтером во Львов, заставив соперника почти сутки добираться в Кривой Рог. Однако даже усталость "горняков" не спасла команду Юрия Вернидуба от поражения.

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Первый тайм завершился без голов, а на старте второго Георгий Судаков роскошным ударом в девятку открыл счет. Кривбассу пришлось раскрываться, чем и воспользовался Шахтер. Келвин Келси забил первый гол в Украине, а Марьян Швед завершил разгром.