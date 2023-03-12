Шедевр Судакова и дебютный гол Келси в видеообзоре матча Кривбасс – Шахтер – 0:3
17:33 - Читати українською
Кривбасс уступил Шахтеру в 17-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов игры в этой новости на "Футбол 24".
Георгий Судаков 58’
Кевин Келси 80’
Марьян Швед 84’
58’ Георгий Судаков
80’ Кевин Келси
84’ Марьян Швед
Кривбасс отказался перенести матч с Шахтером во Львов, заставив соперника почти сутки добираться в Кривой Рог. Однако даже усталость "горняков" не спасла команду Юрия Вернидуба от поражения.
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Первый тайм завершился без голов, а на старте второго Георгий Судаков роскошным ударом в девятку открыл счет. Кривбассу пришлось раскрываться, чем и воспользовался Шахтер. Келвин Келси забил первый гол в Украине, а Марьян Швед завершил разгром.
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