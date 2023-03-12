"У Кривбаса хороша команда, яка з часом буде битись за місця у єврокубках. Кривбас має великий потенціал. З повагою ставлюся до вашого клубу. Ви – єдина команда, яка обіграла у першому колі СК Дніпро-1. Ми серйозно готувались до цього матчу.

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Вас не було з нами в автобусі, ви не відчули усю складність нашої подорожі. Якби ви були з нами, такого запитання не було б у вас. Подорож зайняла 19 з чимось годин (представник Кривбаса говорив по 10 – прим.). Було багато затримок: затори, проблеми з літаком та автобусом, проблеми на кордоні. У нас не залишилося часу на тренування.

Хочу сказати, що виступ на євроарені дає нам змогу потім грати на максимумі у чемпіонаті проти таких хороших суперників, як Кривбас. І це йде на користь українському футболу. Дай бог, аби війна скоріше закінчилась й вболівальники повернулись на трибуни. Ви маєте хорошого тренера, хорошу команду, аби битись за місце у єврокубках. Все решта – вибачте ще раз. Цей матч був до гола, це було видно. Ми перші забили, тому і виграли", – цитує Йовічевіча прес-служба Кривбаса.

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