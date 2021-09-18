"Конечно, исключения в команде соперника нам помогло. Когда имеешь много пространства, когда меньше давления на твои ворота на стадии начала атаки – играть проще. Но, как показывает практика, не всегда больше шансов победить в той команды, которая играет в большинстве. Мы доказывали это в матчах с Ворсклой и Десной, когда забивали и побеждали даже в меньшинстве.

СК Днепр-1 – Верес – 1:0 – видео гола и обзор матча

В целом, Верес – очень неудобная команда. В последних матчах они забили 7 голов и пропустили 1. Поэтому, мы очень серьезно отнеслись к подготовке к этой игре. На протяжении всего матча мы только добавляли и имели немало возможностей", – цитирует Йовичевич официальный сайт Вереса.

Напомним, СК Днепр-1 минимально обыграл ровенский клуб (1:0) благодаря голу Чуже, который случился через 3 минуты после удаления Сергийчука.

СК Днепр-1 в большинстве дожал Верес, прервав удачную серию ровенчан в УПЛ – джокер Йовичевича решил судьбу игры