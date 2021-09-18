"Звичайно, вилучення в команді суперника нам допомогло. Коли маєш багато простору, коли менше тиску на твої ворота на стадії початку атаки – грати простіше. Але, як показує практика, не завжди більше шансів перемогти у тої команди, яка грає в більшості. Ми доводили це в матчах з Ворсклою та Десною, коли забивали і перемагали навіть в меншості.

СК Дніпро-1 – Верес – 1:0 – відео гола та огляд матчу

В цілому, Верес – дуже незручна команда. В останніх матчах вони забили 7 голів і пропустили 1. Тому, ми дуже серйозно поставилися до підготовки до цієї гри. Протягом всього матчу ми тільки додавали і мали чимало можливостей", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 мінімально обіграв рівненський клуб (1:0) завдяки голу Чуже, який трапився через 3 хвилини після вилучення Сергійчука.

СК Дніпро-1 у більшості дотиснув Верес, перервавши вдалу серію рівнян в УПЛ – джокер Йовічевіча вирішив долю гри