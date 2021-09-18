СК Днепр-1 минимально одолел Верес в матче 8-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи СК Днепр-1 – Верес на "Футбол 24".

Первая половина встречи была не слишком насыщена событиями – все самое интересное команды отложили на второй тайм. Судьба матча была решена в последние 15 минут – Сергийчук получил прямую красную карточку, а Чуже через 3 минуты забил решающий гол.

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Подопечные Игора Йовичевича набрали 16 очков и поднялись на 4 место УПЛ. Верес прервал удачную серию и остался в середине таблицы. У подопечных Вирта 11 пунктов и 8 позиция.

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