"Я трохи стабілізувався після того першого шоку і страху. Стежу за тим, що відбувається в Україні, постійно на зв’язку з людьми, які там, зі своїми гравцями та керівниками клубів. Я вірю, як і всі, що це божевілля скоро закінчиться, що принаймні буде перемир’я, щоб життя, а разом з ним і футбол, почало повертатися до нормального стану.

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Допомагаю, чим можу, декому влаштував житло. Щодня слухаю жахливі історії про трагічні долі. З цієї нагоди я хотів би ще раз подякувати всім, хто допомагав і допомагає Україні.

Мій контракт з СК Дніпро-1 ще діє, і я бачу себе тренером цього клубу і в майбутньому. З того часу, як все почалося, я отримав багато пропозицій, мені постійно хтось дзвонить, але я всім відмовив, і далі відмовлятиму. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, що переживають українці, я не така людина.

Мої думки та серце з ними, я вірю, що скоро ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо там, де зупинилися. Я поки не думаю про те, щоб покинути клуб. Звісно, ​​якщо все це, не дай боже, триватиме, то подивлюся, що буде, але зараз я, безперечно, тренер СК Дніпро-1 і хочу залишитися", – сказав Йовічевіч у коментарі Sportske novosti.

Нагадаємо, Йовічевіч очолив СК Дніпро-1 у вересні 2020 року. За підсумками сезону його команда посіла третю сходинку і представлятиме Україну у Лізі Європи.

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