"У меня был разговор с Йовичевичем – он ждет СК Днепр-1. Он хочет работать в Днепре, хочет вернуться в СК Днепр-1, он все-таки хочет продолжить работу в СК Днепр-1.

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Как будет через неделю, через две недели, начнется или не начнется чемпионат, будет ли мотивация у Йовичевича играть только в еврокубках, а не играть в чемпионате – это, опять же, квалификация тренера. Она должна постоянно подпитываться.

Я знаю, что у него есть очень хорошие предложения, реально хорошие предложения, но пока он ждет продолжения своей карьеры в СК Днепр-1", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Йовичевич возглавил СК Днепр-1 в сентябре 2020 года. После 18-ти туров его команда в турнирной таблице УПЛ расположилась на третьей строчке, имея в своем активе 40 очков.

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