Ярославский спасает Металлист, как может / фото из открытых источников

Металлист официально сообщил, что Александр Кучер возглавит СК Днепр-1, раскрыв детали ухода своего тренера, выведшего команду в УПЛ.

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"Руководство ФК Металлист приняло это решение, руководствуясь долгосрочными интересами клуба. Днепр-1 пригласил Александра Кучера из-за внезапного ухода своего экс-тренера Игора Йовичевича в донецкий Шахтер.

Днепровский клуб был вынужден срочно искать нового тренера, который смог бы поскорее приступить к подготовке команды к дебюту в еврокубках. В этих условиях Днепр-1 был готов предложить солидную компенсацию за переход качественного специалиста, которым, безусловно, вляется Александр Кучер.

Учитывая, что деньги, полученные от перехода главного тренера, можно направить на развитие футбольного клуба, Металлист решил отпустить Александра Кучера", – говорится в заявлении на официальном сайте харьковчан.

Это впервые, когда кто-то из клубов официально подтвердил назначение Игора Йовичевича в Шахтер. "Горняки" объявили лишь об уходе Роберто Де Дзерби, а о приходе нового тренера официальной информации пока не было.

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