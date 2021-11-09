"Если будет хорошее предложение из России, поеду ли я туда? Я – футбольный тренер. Нужно смотреть на проект, который тебе предлагают. Расставить все плюсы и минусы.

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Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь – знаю, о чем идет речь. И читаю между строчками. Этот вопрос – очень интересный и провокационный", – сказал Йовичевич в программе "Цыганык Live".

Напомним, хорватский специалист начал тренерскую работу именно в Украине – с 2012 по 2015 год работал с львовскими Карпатами. В 2020-м вернулся в УПЛ и возглавил СК Днепр-1.

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