"Команда добавляет. Где-то есть вопросы по поводу матчей с лидерами. Где-то не везет, футбольный бог от нас отворачивается. Но класс команды и уровень СК Днепр-1 повышается от матча к матчу. Было много несправедливых результатов с лидерами, но футбольный бог любит тех, кто настойчив и много работает.

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Наша цель – зона еврокубков. У нас есть договоренность с тренером о последствиях по итогам результатов сезона. Я считаю, что задачу можно выполнить. Эта команда может и будет играть в еврокубках", – сказал Береза ​​в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после 13 туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ пятым, имея в своем активе 25 очков. От Зари, которая идет третьей, подопечные Йовичевича отстают на 1 балл.

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