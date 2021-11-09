"Якщо буде хороша пропозиція з Росії, чи я поїду туди? Я – футбольний тренер. Потрібно дивитися на проект, який тобі пропонують. Розставити всі плюси та мінуси.

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Я знаю, що в Україні дуже погано ставляться до Росії. Не перший день тут – знаю, про що йдеться. І читаю між рядками. Це питання – дуже цікаве та провокаційне", – сказав Йовічевіч у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, хорватський фахівець розпочав тренерську роботу саме в Україні – з 2012 по 2015 роки працював з львівськими Карпатами. У 2020-му повернувся в УПЛ і очолив СК Дніпро-1, який тренує дотепер.

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