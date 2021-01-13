Экс-звезда СК Днепр-1 Сергей Кравченко не планирует вешать бутсы на гвоздь. После того, как Йовичевич не взял бывшего капитана днепрян на турецкие сборы, 37-летний футболист начал поиски новой команды.

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Как сообщает издание Meta Ratings, в услугах опытного игрока заинтересованы сразу два клуба – дебютант УПЛ Минай и представитель Первой лиги Волынь, которая ставит перед собой задачу повышения в классе.

К слову, Кравченко в свое время уже выступал в луцкой команде – в сезоне 2015/16 он провел за клуб 24 матча. Кроме вышеупомянутых команд, Сергей успел поиграть за Шахтер, Ворсклу, Динамо, Днепр и азербайджанский Карабах. Также в активе футболиста 10 матчей в составе национальной сборной Украины.

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