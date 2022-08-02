– Ваш переход в Шахтер вызвал огромный резонанс. Что у вас произошло со СК-Днепр-1?

– Из уважения к вам и читателям, но это больше вопрос к клубу Днепр-1, поэтому могу сказать, чтобы сейчас без комментариев.

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Я провел два очень хороших года в Днепре. Тренерский штаб и футболисты немало дали клубу за это время – как спортивный результат, типа выхода в Лигу Европы, так и финансовый. Горжусь, что провел эти два года, работая там. И эти воспоминания у меня никто не может украсть. Я их ношу в сердце.

Друзьям не нужно объяснять свои шаги. Все остальные пусть делают анализ по собственному мнению. Очень большое уважение к Днепру-1, но это чисто спортивный принцип, двигающий каждого специалиста к мечте, которую он имеет в себе. Мы сыграем в Лиге чемпионов – ради этого я работаю каждый день. Матч с Аяксом был симуляцией того, чем я хочу жить.

– Можно ли было избежать такой ситуации?

– Выходит, что вышел скандал, но все было прозрачно. Все были в курсе. Это уже вопрос к тем, кто производит шум.

– Читали заявление Днепра-1 и слова Березы?

– Это вопрос к клубу. У меня максимальное уважение к нему. Я получил максимальное удовольствие, работая в Днепре-1. Мы показали всем болельщикам, что команда играет в хороший футбол – зрелищный и прикольный. И команда по праву была на третьем месте.

Но спортивные вызовы порой не выбирают ни тайминг, ни место. Иногда это может стать неожиданностью.

– Общались ли вы после своего перехода с руководством Днепра-1?

– Нет. Если вы думаете, что я что-нибудь скажу против Днепра-1, то вы от меня этого никогда в жизни не услышите.

– Тогда последнее по этой теме. Днепр-1 утверждает, что вы перешли в Шахтер, воспользовавшись правилом ФИФА. Это так?

– Думаю, клуб объяснит, что мы не пользовались правилом ФИФА. У меня лично даже мнения об этом не было. То, что я принимал решение, уйти или не уйти – это совсем другой фактор. Здесь я поставлю точку, – цитирует Йовичевича Tribuna.

Во главе Шахтера 48-летний хорват провел три матча, не выиграв ни одного (3:3 с Фортуной, 1:3 с Аяксом, 2:2 с Утрехтом). Следующий поединок подопечные Йовичевича сыграют 7 августа в Италии против Ромы.

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