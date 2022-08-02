– Ваш перехід в Шахтар викликав величезний резонанс. Що у вас відбулося зі СК-Дніпро-1?

– З поваги до вас і до читачів, але це більше питання до клубу Дніпро-1, тому можу сказати, щоб зараз без коментарів.

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Я провів два дуже гарні роки у Дніпрі. Тренерський штаб і футболісти чимало дали клубу за цей час – як спортивний результат, як то вихід до Ліги Європи, так і фінансовий. Пишаюся, що провів ці два роки, працюючи там. І ці спогади ніхто в мене не може вкрасти. Я їх ношу в серці.

Друзям не треба пояснювати свої кроки. Всі інші хай роблять аналіз на власну думку. Дуже велика повага до Дніпра-1, але це чисто спортивний принцип, який рухає кожного фахівця до мрії, яку він має в собі. Ми зіграємо у Лізі чемпіонів – заради цього я працюю кожен день. Матч з Аяксом був симуляцією того, чим я хочу жити.

– Чи можна було уникнути такої ситуації?

– Виходить, що вийшов скандал, але все було прозоро. Всі були в курсі. Це вже питання до тих, хто робить шум.

– Читали заяву Дніпра-1 і слова Берези?

– Це питання до клубу. У мене максимальна повага до нього. Я отримав максимальне задоволення, працюючи в Дніпрі-1. Ми показали всім вболівальникам, що команда грає в хороший футбол – видовищний і прикольний. І команда заслужено була на третьому місці.

Але спортивні виклики деколи не вибирають ні таймінг, ні місце. Інколи це може стати несподіванкою.

– Чи спілкувалися ви після свого переходу з керівництвом Дніпра-1?

– Ні. Якщо ви думаєте, що я щось скажу проти Дніпра-1, то ви від мене цього ніколи в житті не почуєте.

– Тоді останнє по цій темі. Дніпро-1 стверджує, що ви перейшли в Шахтар, скориставшись правилом ФІФА. Це так?

– Думаю, клуб пояснить, що ми не користувалися правилом ФІФА. У мене особисто навіть думки про це не було. Те, що я ухвалював рішення, піти чи не піти – це зовсім інший фактор. Тут я поставлю крапку, – цитує Йовічевіча Tribuna.

На чолі Шахтаря 48-річний хорват провів три матчі, не вигравши жодного (3:3 з Фортуною, 1:3 з Аяксом, 2:2 з Утрехтом). Наступний поєдинок підопічні Йовічевіча зіграють 7 серпня в Італії проти Роми.

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