"Это легенда клуба, которого я очень уважаю. Он был, фактически, моей правой рукой в ​​раздевалке. Но есть футбольные законы, когда тренер иногда должен принимать самые острые, непопулярные и не очень хорошие решения. Для того и тренер, чтобы думать о новых проектах, новых механизмах, новых связях.

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Мы говорили с Сергеем, он сказал, что еще хочет поиграть на высоком уровне. Я ему желаю всего наилучшего и заверяю, что двери СК Днепр-1 всегда будут для него открытыми.

Заменить Сергея очень трудно, такого человека реально я сейчас не вижу, хотя есть некоторые игроки с намеком на лидерские позиции. Собственно, именно в такой стрессовой ситуации должен найтись тот, кто будет авторитетом среди игроков и на кого сможет опираться тренер", – цитирует Йовичевича FootBoom.

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