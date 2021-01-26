"Считаю Скрипника лучшим тренером Украины. При всем уважении к Луческу, Каштру, ко всем тренерам. С той смелостью и настроем, с которыми играет Заря – лучшая команда. Даже Шахтер с его исполнителями, но для меня Заря – самая сильная команда.

Брюгге отправил экс-форварда Зари в Бундеслигу – соперник Динамо продолжает избавляться от игроков

На 99% уверен, что Заря займет третье место в УПЛ. Очень нравится, как ведет себя Скрипник. Не жалуется, на коронавирус. Нет нытья. Мне кажется, это европейский стиль. Не надо далеко ездить на стажировку. Самый легкий путь – поехать к Скрипнику", – отметил Кравченко в программе Вмикай підігрів на ТК "Футбол".

К слову, Заря под руководством Скрипника занимает четвертое место в чемпионате Украины на момент зимней паузы, имея в активе 20 очков.

"Как говорил легендарный Лобановский": тренировал Милевского, возглавляет Кайрат с Эсеолой и оценивает шансы Украины