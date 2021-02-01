Наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч готовий до повернення в команду Сергія Кравченка у будь-який момент, але лише тренером.

"Це легенда клубу, яку я дуже поважаю. Він був, фактично, моєю правою рукою у роздягальні. Але є футбольні закони, коли тренер інколи мусить приймати найгостріші, непопулярні і не дуже гарні рішення. Для того й тренер, щоб думати про нові проекти, нові механізми, нові зв’язки.

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Ми говорили із Сергієм, він сказав, що ще хоче пограти на високому рівні. Я йому бажаю всього найкращого і запевняю, що двері СК Дніпро-1 завжди будуть для нього відчиненими.

Замінити Сергія дуже важко, такої людини реально я зараз не бачу, хоча є деякі гравці з натяком на лідерські позиції. Власне, саме в такій стресовій ситуації має знайтись той, хто матиме авторитет серед гравців і на кого зможе опиратися тренер", – цитує Йовічевіча FootBoom.

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