"Вот этот 18-летний пацан из Венесуэлы, который с новой командой провел 4-5 тренировок, на заполненном стадионе Ренна в серии послематчевых пенальти подошел и вызвался пробивать в первой пятерке.

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Он сказал: "Я готов, я уверен". И Йовичевич ему не доверил. Почему? Чтобы не сломался психологически, ну тинейджер, чтобы не набросились на него.

Но Келси пробил пенальти, и именно его удар вывел Шахтер в 1/8 финала Лиги Европы. Восемнадцатилетний! Новичок! За эти несколько минут меня Келси убедил в том, что за ним надо следить на футбольном поле. А вот эта история... Ну, блин, парень яйцатый. Молодец! Нападающий должен быть по-хорошему наглым, отбитым. Старт у него получился очень хороший и эта история, на мой взгляд, красноречивая", – сказал Вацко в программе Вацко Live.

Напомним, за 18-летнего венесуэльца Шахтер выложил 1 миллион евро (согласно данным Transfermarkt).

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