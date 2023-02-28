"Оцей от 18-річний пацанюра з Венесуели, який з новою командою провів 4-5 тренувань, на заповненому стадіоні Ренна у серії післяматчевих пенальті підійшов та викликався пробивати в першій п’ятірці.

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Він сказав: "Я готовий, я впевнений". І Йовичевич йому не довірив. Чому? Щоб не зламався психологічно, ну тінейджер, щоб не накинулися на нього.

Але Келсі пробив пенальті, і саме його удар вивів Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи. Вісімнадцятирічний! Новачок! За оці кілька хвилин мене Келсі переконав у тому, що за ним треба стежити на футбольлному полі. А ось ця історія... Ну, блін, хлопчина яйцятий. Молодець! Нападник має бути по хорошому нахабним, відбитим. Старт у нього вийшов дуже хороший і ця історія, на мій погляд, промовиста", – сказав Вацко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, за 18-річного венесуельця Шахтар виклав 1 мільйон євро (відповідно до даних Transfermarkt).

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