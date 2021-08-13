"Бойовий настрій. З повагою підходимо до матчу з Десною. Лідер чемпіонату заслуговує повний респект, тому наша підготовка до матчу на максимальному рівні. Нам залишається доопрацювати кілька аспектів, щоб матч був під повним контролем.

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Кілька футболістів покинули Десну, але малюнок і кістяк залишилися. Ми це бачили в перших трьох турах. Атакувальна ланка у них дуже талановита, непередбачувана – кожен може вирішити долю матчу. Це змушує нас бути сконцентрованими протягом усіх 90 хвилин. У нас хороша мотивація, тому що ми, як і Десна, почали чемпіонат дуже вдало", – сказав Йовічевіч.

До слова, матч Десна – СК Дніпро-1 відбудеться завтра, 14 серпня. Обидві команди можна назвати справжніми сенсаціями старту нового сезону. Десна на фоні великих кадрових втрат виграла всі матчі й ділить лідерство з Динамо, а дніпряни відстають лише на два очки.

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