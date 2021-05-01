Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич признался, что в свое время получил приглашение от Сергея Реброва поработать вместе в венгерской команде.

"Правда ли, что Ребров приглашал меня помощником в Ференцварош? Да! И это очень импонирует мне, поскольку я играл против Станиславовича, когда был тренером Карпат.

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Его Динамо с системой 4-1-4-1 тактически меня истощало настолько, что после матча необходимо было выпить несколько фрешей, чтобы прийти в себя. Результат наших игр – это два его чемпионства, за что ему большая похвала.

Мы лично были незнакомы, поэтому его телефонный звонок, перед тем как он возглавил Ференцварош, застал меня врасплох. Очевидно, он расспрашивал многих людей обо мне: что я за человек, какой специалист, какие у меня взгляды на футбол, как я буду вести себя, как его помощник.

Почему я отказался? Потому что всегда мечтал возглавить первую команду загребского Динамо. Я был очень близко к этому, возглавлял одновременно три молодежные команды и мы достигли огромного успеха в истории юношеского футбола", – сказал Йовичевич в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, Игор начал работу в структуре загребского Динамо в 2017 году. В апреле 2020-го принял главную команду, которую возглавлял до июля. С сентября 2020 года – работает с СК Днепр-1.

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