Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч зізнався, що свого часу отримав запрошення від Сергія Реброва попрацювати разом в угорській команді.

"Чи правда, що Ребров запрошував мене помічником у Ференцварош? Так! І це дуже імпонує мені, оскільки я грав проти Станіславовича, коли був тренером Карпат.

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Його Динамо з системою 4-1-4-1 тактично мене виснажувало настільки, що після матчу необхідно було випити декілька фрешів, аби прийти до тями. Результат наших ігор – це два його чемпіонства, за що йому велика похвала.

Ми особисто були незнайомі, тому його телефонний дзвінок, перед тим як він очолив Ференцварош, застав мене зненацька. Очевидно, він розпитував багатьох людей про мене: що я за людина, який я фахівець, які у мене погляди на футбол, як я поводитимусь, як його помічник.

Чому я відмовився? Бо завжди мріяв очолити першу команду загребського Динамо. Я був дуже близько до цього, очолював одночасно три молодіжні команди і ми досягли величезного успіху в історії юнацького футболу", – сказав Йовічевіч в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Ігор розпочав роботу у структурі загребського Динамо у 2017 році. У квітні 2020-го прийняв головну команду, яку очолював до липня. З вересня 2020-го – працює з СК Дніпро-1.

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