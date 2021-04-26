Украинский тренер Ференцвароша может остаться в клубе даже после третьего чемпионства подряд.

Ференцварош ищет замену Реброву – клуб уже контактировал с несколькими специалистами

"Ну какая судьба Реброва? Третье чемпионство. Ребров вернется в Украину, но не знаю, когда это будет. Сейчас он тренер Ференцвароша и, думаю, продолжит работать в этой команде", – заверил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Добавим, что контракт Реброва с Ференцварошем рассчитан до лета 2022-го. Ранее в прессе появились слухи, что украинский специалист покинет клуб в этом году.

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