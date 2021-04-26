"Ребров вернется в Украину": Цыганык сделал неожиданный прогноз относительно тренера Ференцвароша
Журналист Игорь Цыганык советует не спешить с выводами относительно следующего места работы Сергея Реброва.
Украинский тренер Ференцвароша может остаться в клубе даже после третьего чемпионства подряд.
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"Ну какая судьба Реброва? Третье чемпионство. Ребров вернется в Украину, но не знаю, когда это будет. Сейчас он тренер Ференцвароша и, думаю, продолжит работать в этой команде", – заверил Цыганык в эфире Циганик LIVE.
Добавим, что контракт Реброва с Ференцварошем рассчитан до лета 2022-го. Ранее в прессе появились слухи, что украинский специалист покинет клуб в этом году.
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