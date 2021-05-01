Шахтер капитально провалил весеннюю часть сезона, проиграв чемпионство и отстав от Динамо уже на 13 очков. Более того – в среду отрыв "горняков" от третьей позиции мог сократиться всего до одного зачётного балла! Дончан спасла победа Олимпика над Зарей, после которой подопечные Луиша Каштру стали железобетонными фаворитами на "серебро". Никто не верит, что в поединках против Ингульца и Миная команда снова провалится, хотя перед Агробизнесом и Львовом тоже так говорили.

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Впрочем, до тех матчей ещё нужно дожить. Сейчас Шахтеру необходимо просто сохранить лицо, ведь в последних двух поединках "оранжево-чёрные" опозорились – в Классическом они безвольно проиграли с одним ударом в створ, а Александрия переиграла "горняков" ещё более уверенно. Конечно, Луишу Каштру сильно не повезло с травмами лидеров, но за более, чем 70 минут его подопечные не создали ни одного момента на КСК Ника – хотя перед этим "желто-чёрные" проиграли четыре матча подряд. Дончане выглядели слабо и не продемонстрировали ни капли характера.

Так бывает, когда все футболисты привыкли настраиваться только на Лигу чемпионов и при этом понимают неизбежность отставки тренера. Правда, с уходом Тайсона и отсутствием Исмаили сильно просело качество обострения на чужой трети поля – интересных передач стало меньше, своевременных врываний в штрафную мало, а авантюрных попыток обводки и банальности теперь достаточно. Об ужасе в обороне даже говорить не стоит, но всё это не может служить оправданием тем поражениях, которые потерпел Шахтер весной. "Горняки" просто опозорились.

Всё это оставляет СК Днепру-1 солидные шансы на сенсацию. Благо, подопечные Игора Йовичевич демонстрируют хороший футбол – во втором круге УПЛ они выиграли шесть из десяти поединков, прибив на своём пути Ворсклу и Десну. Кроме того, они отобрали очки у Александрии и Колоса, причем команда Владимира Шарана откровенно отскочила. Поражение от Динамо за явную неудачу принимать не стоит, а зимняя ничья с Мариуполем была нелогичной. В целом, весной днепровцы выглядели наиболее стабильным и организованным коллективом УПЛ после Динамо и Зари.

Впрочем, следует понимать, что есть уровень середняков, а есть мотивированный на победу Шахтер (по крайней мере, в это хочется верить). В матче с Динамо все плюсі СК Днепра-1, о которых так долго говорили в прессе, никто даже не заметил – киевляне уверенно размотали "спортклубовцев". Кроме того, у Игора Йовичевича наметились серьёзные проблемы с составом – без Игнатенко и Пихалёнка (они арендованные у "горняков") качество игры в центре поля начинает провисать. В таких условиях даже за ничью будет зачецпиться тяжело, но легко быть всё равно не могло.

Кадровая ситуация

Травмированные: Логинов (под вопросом) – Мораес, Исмаили, Коноплянка, Бондарь, Марлос

Дисквалифицированы: –

Не сыграют по другим причинам: Игнатенко, Пихалёнок (условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – СК Днепр-1

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Тете, Патрик, Соломон – Дентиньо

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов, ди Франко – Булеца, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У обеих команд огромные кадровые потери, но уШахтера они значительно серьёзнее. СК Днепр-1 едва ли захочет тягаться с "горняками" за контроль в центре поля – подопечным Игора Йовичевича просто необходимо держать компактность в обороне и время от времени контратаковать. При этом турнирная таблица не давит на андердога. Гости могут сыграть в своё удовольствие, без нервов. Между тем, защищаются "желто-чёрные" очень хорошо – в шести весенних поединках они сыграли на ноль.

Шахтеру же нужно будет раскрывать этот блок, а как сделать это без стольких лидеров атаки? Пока заметными вариантами являются рывки на дриблинге в исполнении вингеров, но тут как карта ляжет – Соломон и Тете могут устроить перформанс, а могут и провалиться. Последнее случается гораздо чаще. Также Луиш Каштру пытается сделать из Степаненко свою версию Тони Крооса или хотя бы Сидорчука, но в передачах Тарас пока не так силён. По сути, у дончан остается только класс, высокий темп игры и высокая интенсивность прессинга.

Словом, "горнякам" сегодня будет трудно. Хотелось бы сказать, что в очередную осечку Шахтера не верится, ведь это уже слишком, но ещё после Агробизнеса стало очевидно, что такие прогнозы больше не работают. Сейчас в осечку "горняков" верится.

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