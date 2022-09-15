"Це був важкий матч. Я вас запевняю, що кожній команді було б непросто з таким Селтіком. Це найкращий Селтік протягом останніх 20 років – з гарним тренером і з дуже динамічними футболістами, які дуже швидко вступають у відбір м’яча після втрати, є дуже агресивними в пресингу, не дають дихати взагалі. Якщо ви бачили, то в першому матчі вони мали забивати 4 м’ячі Реалу. Програли 0:3, але до 60-ї хвилини Селтік перевершував мадридців і за моментами, і за грою.

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Тож ми тут не говоримо про випадковість, ми готувалися дуже серйозно. Вони мають більше досвіду, у них інтернаціональний склад із високою вартістю гравців, вони були фаворитами. Ми знали, що початок матчу буде агресивним, і витримати цей момент для нас було дуже важливо. Однак вони забили. Вони відчували підтримку своїх уболівальників, які їх увесь час штовхали вперед і надавали енергію.

Для нас це чудовий досвід. Гадаю, що не давали суперникові створювати багато моментів. Знали, за кого ми граємо: розуміємо, що нас підтримували люди на трибунах, давали нам імпульс, плюс 40 мільйонів українців, які перебувають у своїй країні, які 100% дивилися наш матч і надавали нам енергію. Тож це очко, можна сказати, відмінний результат. Не лише тому, що взяли бал, а ще й забрали 2 очки в Селтіка. Це може бути важливо, тому що ніколи не знаєш, як буде далі", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів розписали бойову нічию з Селтіком (1:1) і з 4 очками посідають у групі F другу сходинку.

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