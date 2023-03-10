"Можно ли считать ничью положительным результатом? Да, непроигрыш - всегда позитив. Мы ожидали тяжелый матч, учитывая кадровые проблемы – не из-за качества футболистов, а из-за сыгранности. Наш футбол завязан на стягивание и выманивание оппонентов, а когда футболисты не играют на своем месте, оппонент это чувствует и становится более агрессивным, соперник накрывал нас достаточно солидно, особенно в первом тайме, поэтому мы не могли навязать Фейеноорду свою игру.

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Во втором тайме мы хотели упростить игру – с помощью лонгболов на Ласса Траоре и Кевина Келси, и уже от подбора строить свою атаку. Фейеноорд заслужил свой гол, и если бы нам перед игрой предложили ничью 1:1, мы, скорее всего, согласились бы. Однако мы еще в игре, еще живы, и мы поедем в ад Роттердама сражаться за Украину и Шахтер.

Учитывая кадровые проблемы, мы с самого начала делали ставку на второй матч. А вот Фейеноорд делал ставку на первый матч, потому что хотел решить все вопросы именно сейчас. Через три дня после ответного матча Фейенорду играть с Аяксом, и мы усложнили им задачу.

Сегодня стадия турнира – 1/8 финала – помешала нам расслабиться и продемонстрировать свою игру. Во время второго тайма в некоторых эпизодах мы прибавляли. Если мы добавим во втором матче, наши шансы на проход в четвертьфинал возрастут», – сказал Йовичевич в эфире Megogo.