"Чи можна вважати нічию позитивним результатом? Так, непрограш – завжди позитив. Ми очікували важкий матч, зважаючи на кадрові проблеми – не через якості футболістів, а через зіграність. Наш футбол зав'язаний на стягування і виманювання опонентів, а коли футболісти не грають на своєму місці, опонент це відчуває і стає агресивнішим. Суперник накривав нас досить солідно, особливо у першому таймі. Через це ми не могли нав'язати Фейєнорду свою гру.

Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом – провал резервіста перекреслив старання Ракицького, який забив гол сідницями

У другому таймі ми хотіли спростити гру – за допомогою лонгболів на Ласса Траоре і Кевіна Келсі, і вже від підбирання будувати свою атаку. Фейєнорд заслужив на свій гол, і якщо б нам перед грою запропонували нічию 1:1, ми, скоріш за все, погодилися б. Проте ми ще в грі, ще живі. Ми поїдемо у пекло Роттердама битися за Україну і за Шахтар.

Враховуючи кадрові проблеми, ми з самого початку робили ставку на другий матч. А от Фейєнорд робив ставку на перший матч, бо хотів вирішити усі питання саме зараз. За три дні після матчу-відповіді Фейєнорду грати з Аяксом, і ми ускладнили їм завдання.

Сьогодні стадія турніру – 1/8 фіналу – завадила нам розслабитися і продемонструвати свою гру. Під час другого тайму у деяких епізодах ми додавали. Якщо ми додамо у другому матчі, наші шанси на прохід до чвертьфіналу зростуть", – сказав Йовічевіч в ефірі Megogo.