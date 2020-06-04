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Йовичевич: Дыминский критиковал, потому что у меня были хорошие отношения с игроками

18:49 18 Читати українською
Йовичевич: Дыминский критиковал, потому что у меня были хорошие отношения с игроками
Игор Йовичевич / ФК Карпаты

Экс-тренер Карпат Игор Йовичевич поделился мыслями относительно ситуации с тренерами во львовском клубе.

"Почему в Карпатах так часто менялись тренеры? Не знаю, это нужно спросить у Петра Дыминского. Он меня иногда критиковал, потому что я был в хороших отношениях с футболистами, а должен был быть строже, авторитетом, повышать голос и давать понять, кто здесь руководит.

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Но я думаю, что этого можно добиться другим путем. Футболисты и сами поймут. Не надо повышать голос, когда тебя что-то не устраивает. Если футболист не понимает тренера, у него нет футбольного интеллекта и он не видит футбольное поле, то лучше с ним расстаться. Сказать прямо, что на него не рассчитывают, что он может уйти. А показывать, что ты сильнее, потому что ты тренер, пользоваться статусом – не мой стиль", – сказал Йовичевич в программе Бомбардир.

Напомним, Йовичевич выступал в составе "зелено-белых" с 2002 по 2004 годы, а в сезоне 2014/15 тренировал львовскую команду. Накануне долю Дыминского в Карпатах получил Олег Смалийчук.

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