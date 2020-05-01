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Йовичевич признался, что мог вернуться в чемпионат Украины

1 мая 23:55 16 Читати українською
Йовичевич признался, что мог вернуться в чемпионат Украины
Игорь Йовичевич / Фото ФК Карпаты

Новоиспеченный тренер загребского Динамо Игорь Йовичевич пользуется спросом среди украинских клубов.

"Был ли интерес со стороны украинских команд? Были разговоры, но ничего письменного или конкретного.

Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб

Мое назначение в Динамо? Для меня это большая честь, учитывая, что я человек, который воспитывался в академии Динамо Загреб. Мечтал в течении всей тренерской карьеры возглавить любимую команду", – рассказал Йовичевич для программы ЗалишайсязФутболом.

Напомним, украинским болельщикам Йовичевич известен по своей работе тренера во львовских Карпатах (2014-2015 годы), а также был игроком "зелено-белых" (2002-2004).

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Теги
Карпаты Карпаты Динамо Загреб Динамо Загреб Игор Йовичевич Игор Йовичевич
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