Йовичевич признался, что мог вернуться в чемпионат Украины

Новоиспеченный тренер загребского Динамо Игорь Йовичевич пользуется спросом среди украинских клубов.

"Был ли интерес со стороны украинских команд? Были разговоры, но ничего письменного или конкретного.

Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб

Мое назначение в Динамо? Для меня это большая честь, учитывая, что я человек, который воспитывался в академии Динамо Загреб. Мечтал в течении всей тренерской карьеры возглавить любимую команду", – рассказал Йовичевич для программы ЗалишайсязФутболом.

Напомним, украинским болельщикам Йовичевич известен по своей работе тренера во львовских Карпатах (2014-2015 годы), а также был игроком "зелено-белых" (2002-2004).

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