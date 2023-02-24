"В общем мы знали, что будет очень тяжелый матч с Ренном. Вы увидели толчок публики, атмосферу на стадионе – это прекрасно. Это мечта моя, просто моя мечта – чтобы наши болельщики нас подталкивали вперед на нашем стадионе. И тогда намного легче играть. Но знали, что будет тяжело, что нужно будет терпеть, и тот характер, который мы показали, который показываем – он не одноразовый, и это уже не исключение, а стиль жизни этой команды. И я снимаю кепку перед ними – огромный им респект.

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Получаю такое удовольствие, когда вижу, как они бьются! И это не демагогия, не пустые слова, что мы играем за Украину. Считаю, что первый тайм особенно был очень тяжелый. Мы не хотели подстраиваться, но команда соперника заставляла. Особенно Доку – таких футболистов очень мало на рынке в целом. Он сам играл против нас, можно сказать. Он берет на себя, обостряет, создает количественное преимущество – очень трудно играть против него.

Второй тайм, думаю, мы сыграли на хорошем уровне, на такой солидности. Это первые наши матчи в Лиге Европы, и я не могу найти слов, кроме как поблагодарить команду за то, что мы умерли сейчас по-спортивному, "сломали" себе несколько ног. Я не знаю, это такая награда Господа за наш труд, который мы показываем. И хотелось бы, чтобы вы гордились нами, как мы гордимся вами. Это взаимная любовь. И идем дальше. Нужно отдохнуть и подождать жеребьевки.

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Игроки имели дополнительную мотивацию – могут больше видеться со своими семьями, которые сейчас в Варшаве? Это правда. Пока играем домашние европейские матчи в Варшаве, то пользуемся моментом, чтобы наши семьи приехали к нам. Потому что только закончился матч, а мы уже завтра едем обратно, в Украину, и начинаем чемпионат. Если бы не прошли, то не было бы Варшавы, не было бы возможности моей семье увидеть меня до июня. И, сами знаете, я вчера уже говорил, насколько трудно жить день за днем с сиренами, с психологической нестабильностью, с бомбами.

Ты должен думать о тренировках, о тактике, и в то же время хочешь проснуться утром живым. И действительно, эта 1/8 финала Лиги Европы даст нам возможность и дальше быть на связи с семьей, которая дает энергию, мотивацию и любовь. Это влияет на нас и является большим фактором победы", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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