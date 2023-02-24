Ренн принимал Шахтер в ответном матче плей-офф Лиги Европы 2022/23. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Шахтер приехал во Францию, имея преимущество благодаря победе в номинально домашнем матче. В первом тайме "горняки" даже увеличили свое преимущество, но гол Траоре отменили из-за игры рукой у Бондаренко.

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Открыть счет удалось в начале второй половины, но это сделали уже хозяева поля. Ренн поймал дончан на контратаке, которую точным ударом завершил Карл Токо-Экамби. Игра перешла в экстра-тайм, в котором Ренн забил второй раз – отличился Салах.

Шахтеру повезло на 119-й минуте. Автогол Белосяна перевел поединок в серию пенальти, которая стала бенефисом Анатолия Трубина. У "горняков" не забили Бондарь и Сикан, но три сейва Трубина принесли Шахтеру путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

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