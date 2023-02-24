"Загалом ми знали, що буде дуже важкий матч з Ренном. Ви побачили поштовх публіки, атмосферу на стадіоні – це прекрасно. Це мрія моя, просто моя мрія – щоб наші вболівальники нас підштовхували вперед на нашому стадіоні. І тоді набагато легше грати. Але знали, що буде важко, що потрібно буде терпіти, і той характер, який ми показали, який показуємо – він не одноразовий, і це вже не виняток, а стиль життя цієї команди. І я знімаю кепку перед ними – величезний їм респект.

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Отримую таке задоволення, коли бачу, як вони б’ються! І це не демагогія, не порожні слова, що ми граємо за Україну. Уважаю, що перший тайм особливо був дуже важкий. Ми не хотіли підлаштовуватися, але команда суперника змушувала. Особливо Доку – таких футболістів дуже мало на ринку загалом. Він сам грав проти нас, можна сказати. Він бере на себе, загострює, створює кількісну перевагу – дуже важко грати проти нього.

Другий тайм, думаю, ми зіграли на гарному рівні, на такій солідності. Це перші наші матчі в Лізі Європи, і я не можу знайти слів, окрім як подякувати команді за те, що ми вмерли зараз по-спортивному, "зламали" собі кілька ніг... Я не знаю, це така нагорода Господа за нашу працю, яку ми показуємо. І хотілося б, щоб ви пишалися нами, як ми пишаємося вами. Це взаємна любов. І йдемо далі. Слід відпочити й почекати на жеребкування.

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Гравці мали додаткову мотивацію – можуть більше бачитись зі своїми родинами, які зараз у Варшаві? Це правда. Поки граємо домашні європейські матчі у Варшаві, то користуємося моментом, щоб наші родини приїхали до нас. Бо тільки закінчився матч, а ми вже завтра їдемо назад, до України, і починаємо чемпіонат. Якби не пройшли, то не було би Варшави, не було б можливості моїй родині побачити мене до червня. І, самі знаєте, я вчора вже казав, наскільки важко жити день за днем із сиренами, з психологічною нестабільністю, з бомбами.

Ти мусиш думати про тренування, про тактику, і в той самий час хочеш прокинутися зранку живим. І дійсно, ця 1/8 фіналу Ліги Європи дасть нам можливість і далі бути на зв’язку з сім’єю, яка дає енергію, мотивацію і любов. Це впливає на нас і є великим фактором перемоги", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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