"Нам було важко, так само як і вам підготуватися до цієї розмови, до вашої роботи. Це є робота, і ми сприймаємо це як професіоналізм і як дуже велику відповідальність показати світу, що життя в Україні не зупиняється, а продовжується. І футбол є одним з тих факторів, який впливає на емоції в Україні, в тому числі у людей, які б'ються за всіх нас.

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Це має велике значення для нас, щоби продовжити життя, показати світу, що футбол йде далі. Звичайно, це важко. Але на цей момент, можливо, футбол не настільки важливий, як суспільний, соціальний рух. Що стосується зборів, то показником для нас буде завтрашній матч. Багато інформації в фізичному тактичному, психологічному плані, на яку ми отримаємо відповідь після матчу. Як ми, так і вся УПЛ. Ніхто не буде на піку форми, це неможливо. Збори – це одне. Менше тиску, психологічного пресингу, багато навантажень.

Завтра буде стресова ситуація. Це буде футбол в повному сенсі, коли ти граєш на результат. Це буде дуже великий стрес, відповідальність, і ціна помилки дуже висока. В нашій команді багато молоді. Подивимось, як вона впорається з цим тиском. Але у нас дуже велика концентрація таланту. І якщо вона пов'язана з натхненням і мотивацією, то з часом буде все краще і краще. В першому матчі буде важко всім.

Ми знаємо, хто є лідерами в команді. Але я хочу, щоб з часом відкрились і інші лідери, які будуть допомагати і брати гру на себе, не ховатися в важкі моменти, брати на себе відповідальність через дриблінг, через підкат, єдиноборства, додавати команді впевненості і конкурентоздатності на своїй позиції", – зазначив Йовічевіч у коментарі Tribuna.

Додамо, що вже завтра, 23 серпня, стартує УПЛ. У матчі-відкритті зіграють Шахтар та Металіст 1925, початок о 13:00.

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