"Кожному гравцеві буде дуже важко без ігрової практики. Коли форвард не впевнений у собі, у нього мало що виходить. Нападнику просто необхідно забивати.

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Якщо у мене і в подальшому не буде можливості проявити себе, то, сподіваюся, мені випаде шанс змінити команду", – цитує Йовіча Sportklub.rs.

Нагадаємо, мадридці придбали 22-річного серба у Айнтрахта за 63 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Йовіч провів лише 4 матчі, в яких результативними діями не відзначався.

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