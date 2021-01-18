Форвард Айнтрахта Лука Йович, права на которого принадлежат Реалу, прокомментировал свое выступление в первом матче после возвращения в чемпионат Германии.

"Восхитительные ощущения. Победа, два гола. Не мог представить себе лучшего возвращения. Надеюсь, это только начало, а лучше – впереди. Спасибо всем за поддержку.

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Я хочу посвятить свой первый гол прекрасном профессионалу, невероятному лидеру, настоящему другу, хорошему человеку, с которым я имел честь играть на одном поле – это наш капитан Давид Абрахам (34-летний аргентинец вчера провел последний матч в составе Айнтрахта – прим. "Футбол 24").

Второй гол я посвящаю прекрасному фанату Айнтрахта, который недавно умер и у которого остались любящая жена и трое детей. Спи спокойно", – написал Йович в своем Instagram.

Напомним, серб забил два гола в первые 28 минут после возвращения в Айнтрахт – столько же нападающий забил за 1,5 года в составе Реала. Добавим, что Давид Абрахам выступал за франкфуртский клуб с 2015 года и присоединился к аргентинскому Уракану этой зимой.

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