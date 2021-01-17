В рамках воскресной программы 16-го тура Бундеслиги Фрайбург на выезде уступил Баварии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 16-й тур

Бавария – Фрайбург – 2:1

Голы: Левандовски, 7, Мюллер, 75 – Петерсен, 62

Айнтрахт Франкфурт – Шальке – начало в 19:00

Мюнхенская Бавария в родных стенах принимала Фрайбург. Хозяева забили быстрый гол – на 5-й минуте Мюллер отдал разрезную передачу в глубину штрафной, а Левандовски в касание замкнул. Гости пытались навязывать борьбу, однако в первом тайме ничего создать не смогли.

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Во втором тайме Петерсен своевременно оказался на добивании в штрафной и таки сравнял счет. На 75-й минуте мюнхенцы сравняли – Сане искусно сбросил на Мюллера, который с убийственного расстояния прошил голкипера. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Баварии – 2:1.

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