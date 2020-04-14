Реал готов обойтись без подписания форварда – провальному новичку дадут второй шанс

Список нападающих Реала на следующий сезон вполне может остаться без изменений.

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Серб прошлым летом перешел из Айнтрахта Ф за 60 млн евро, но пока совсем не оправдывает надежд – всего два гола и один ассист в 15 матчах. На этом фоне пресса активно начала приписывать Реалу интерес к Эрлингу Холанду и Харри Кейну. Впрочем, в Мадриде готовы дать второй шанс Йовичу. Клуб осознает все сложности адаптации 22-летнего новичка и все еще рассчитывает на него в будущем.

Добавим, что контракт серба с Реалом рассчитан до лета 2025-го, а его текущая цена за Transfermarkt – 32 млн евро.

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