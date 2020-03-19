Премьер-министр Сербии раскритиковала нападающего Реала за нарушение карантина

Форвард мадридского Реала и сборной Сербии Лука Йович отказался от самоизоляции и полетел на родину.

Сербский нападающий мадридского Реала Лука Йович нарушил строгий карантин, вызванный пандемией коронавируса, сообщает издание AS.

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22-летний футболист улетел на родину, чтобы посетить день рождения подруги. По прибытию в Белград футболист вместе со своей девушкой гулял по городу, празднуя день рождения любимой.

На подобную выходку уже отреагировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая раскритиковала форварда: "К сожалению, у нас есть плохие примеры наших футбольных звезд, которые зарабатывая миллионы, игнорируют обязательную самоизоляцию и возвращаются домой. Лука поступил очень глупо. Он прервал изоляцию в Мадриде и несмотря на все предупреждения вернулся в Сербию".

Напомним, что футболисты Реала самоизолировались после того, как у игрока баскетбольной команды "сливочных" обнаружили COVID-19. Позже Йович признался, что пользовался тем же бассейном, что и зараженный, но у него не было никаких симптомов болезни.

К слову, Испания является второй страной в Европе среди количества инфицированных коронавирусом. По состоянию на 19 марта у 14769 человек диагностировано заболевание. Зафиксировано 640 летальных случаев, еще 1081 человек полностью вылечился.

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