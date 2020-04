"План Бомба": Реал підсилиться двома суперфорвардами – зразкова "дорожня карта" для перебудови атаки

Холанд – цього року… і Мбаппе – наступного. “Складно, але реально”, – коментують в Реалі амбіційний план підсилення атаки, яку вже називають ерою нових галактікос. Мадридці мають чітку дорожню карту, щоб підписати двох найбільш перспективних нападників планети. Пріоритетом на найближче трансферне вікно є чистий центрфорвард, такий собі кілер, який зміг би гарантувати щонайменше 30 м’ячів за сезон. На цю роль ідеально підходить сенсаційний Ерлінг Холанд з дортмундської Борусії. Норвежець безболісно вийшов на рівень німецької Бундесліги, встановивши безліч гольових рекордів.

19-річний тінейджер переїде на Бернабеу швидше, ніж Мбаппе з однієї простої причини – француз не зможе покинути ПСЖ цього літа. “Бланкос” сподіваються оформити трансфер чемпіона світу, коли у нього залишиться рік за контрактом з парижанами (серпень 2021). Кіліан ще повинен встояти перед катарськими нафтодоларами, але з цим наразі проблем немає. Папери щодо нової угоди з ПСЖ відкладено в довгий ящик, запевняє Marca.

Норвежець перебував на радарі скаутів Реала ще минулого літа. Флорентіно вагався, як і Манчестер Юнайтед, та зрештою обрав Йовіча. Звісно, мадридці могли підписати обох, тим паче, Холанд коштував мізерні 20 млн євро, в чотри рази менше, ніж зараз (75), але моральна відповідальність перед Бензема, фаворитом президента, не дозволила провести революцію в атаці. Відтоді ситуація повернулась на 180 градусів. Основний каталізатор змін – невдалі результати команди Зідана, наразі, адже сезон ще не завершено... і хтозна, чи буде завершено взагалі. Бензема попри непоганий старт відверто зменшив оберти – 19 голів у всіх турнірах. Наче й непогано, але не для форварда рівня Реала. Натомість Йовіч – перший кандидат "на вихід" з жалюгідними двома м'ячами та 391 хвилиною за спиною. 40 влучань Холанда ставлять в незручне становище обох.

Зізу не готовий втрачати Каріма прямо зараз. Холанд повинен стати "комліментом" для багаторічної "дев'ятки" Мадрида, а згодом – повністю його замінити. Бензема часто відходить на фланг або діє з глибини, що теоретично розширює коло маневрів "вікінга" як типового наконечника. 75 млн євро за футболіста, який забиває ледь не найбільше в Європі – прийнятна цифра, вважає Флорентіно. Тим паче, нинішня клаусула є доступною для "небагатьох обраних клубів" з Реалом на вершині списку. Іншим, як прямі конкуренти з Баварії, доведеться платити більше. Цікаво, що одіозний Міно Райола збирається оформити гучний трансфер негайно, попри недавні плани юної зірочки провести в Німеччині бодай два сезони. Дружба з Пересом повинна неабияк спростити "підрив" ринку.

Ситуація Мбаппе – трохи інша. Щоб там не сталось, шейхи будуть втримувати його до останнього, поки зовсім не вичерпаються аргументи або ж ресурси. Щоправда, другий варіант – мало ймовірний навіть у період пандемії. Проблеми з видобутком нафти в Катарі наразі немає... Сам гравець також не бачить нині шляхів для втечі, хоча французькі експерти називають його відхід питанням часу. "Звісно, що трансфер Мбаппе пригальмовується коронавірусом і фінансовою кризою, але він точно не продовжить контракт з ПСЖ", – заявив колишній хавбек парижан Жером Ротен.

