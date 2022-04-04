"Голы – это талант и работа на тренировочной базе. Работа не всегда повторяется на поле, но нужно продолжать. Каждый игрок и команда проходят через такие моменты. Мы создали хорошие моменты вблизи ворот, которых было достаточно, чтобы забить два или три мяча. Есть еще 10 игр, чтобы сделать это снова.

Роковая неудача Миколенко в видеообзоре матча Вест Хэм – Эвертон – 2:1

10 матчей – это много. Если к нам вернется успех и мы продолжим показывать игру, которую демонстрировали с Вест Хэмом и Ньюкаслом, я твердо верю, что все будет хорошо. Мы просто должны сосредоточиться на себе. У Эвертона огромная история и фан-база. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пережить этот неприятный момент. Я и игроки отдаем все", – цитирует Лэмпарда The Sporting News .

Заметим, команда Виталия Миколенко расположилась на 17-й строчке прямо над зоной вылета, имея в своем активе 25 пунктов.