Миколенко вышел в стартовом составе и вообще на поле впервые за 3 тура. Ярмоленко традиционно начал в запасе. Первый удар случился на 5-й минуте после того, как наш легионер позволил прострелить со своего фланга Фредериксу. Удар Форналса был заблокирован. Подключился Миколенко и к дебютной попытке гостей. Поддержал атаку пасом на Калверта-Льюина, после чего Ришарлисон пытался попасть в полете ножницами – также блок. Дальше Миколенко пережил тяжелые минуты. Атака за атакой от Боуэна, вернувшегося впервые за месяц и пропустившего 4 матча во всех турнирах.

Вест Хэм – Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ

Топовый конкурент Ярмоленко за место правого вингера создал супермомент для Форналса и стал единственным в первые 20 минут, попавшим в створ ворот. Команда Лэмпарда ответила еще несколькими заблокированными ударами Ришарлисона, Грея и Холгейта. В какой-то момент Эвертон начал контролировать мяч на уровне 80%. Отмечаем статистику Миколенко в первой половине стартового тайма: все 18 пасов украинца находили партнеров, ни одной потери. Спокойно и солидно, хотя моментами слишком перестраховывающе.

Классный рывок Миколенко из глубины. А вот пас от Ришарлисона в направлении штрафной никудышный, пришлось фолить экс-динамовцу. Боуэн заработал стандарт, сфолил Холгейт. Идеальная позиция для Крессуэлла, зарядившего над стенкой в ​​девятку. Ришарлисон запорил крутой ассист голкиперу сборной Англии. Пикфорд от ворот вырезал идеальный пас за спины. Нападающий национальной команды Бразилии эффектно перебросил Фабиански, но дал немного выше. Миколенко впервые дали подать стандарт, неудачная попытка. Проиграл Виталий и верх в своей штрафной, но там офсайд.

В конце первого тайма Годфри обрезался. Прошла мгновенная контра. Миколенко остался отрезанным в центре поля, Форналс разыграл, Бенрама вывел Антонио на голкипера. Форвард сборной Ямайки обыграл Пикфорда и промахнулся только с острого угла. Миколенко неплохо страхует на перехвате в центре штрафного. Игра разкрывается, видим любимый для Вест Хэма сценарий, когда появляется степное пространство.

Ивоби сегодня играет десятку и очень даже продуктивно. В первом тайме вывел один на один Ришарлисона, после перерыва разрезал линии обороны уже для Калверта-Льюина. В обоих случаях нападающие смазали. А вот защитник Холгейт свой момент реализовал. Миколенко подключился к атаке и помог Ришарлисону заработать угловой. После подачи Грея бразилец выиграл борьбу и сбросил под удар. Снаряд с рикошетом от Форналса влетел в дальний угол.

Миколенко стал соучастником второго пропущенного. Да, Кин с Ивоби наварили при простой передаче в центре поля, но дальше Виталий застрял и позволил Антонио избежать офсайдной ловушки. Майкл не обыграл Пикфорда, однако затем Бовен опередил все того же Виталия и расстрелял пустые ворота. Майкл Кин – феноменальный персонаж. Насколько ж упала его форма в нынешнем сезоне. Наварил с голом, а на 65 минуте заработал вторую желтую. Крессуэлл со штрафного едва дубль не оформил – чуть-чуть не докрутил.

Опорник Нобл вместо Боуэна на 70-й минуте. Немного не то, чего мы ожидали. Мойес боится потерять победу, играя в большинстве? Миколенко классно подстраховал партнеров, прервав прострел Форналса после очередного контрнаступления с морем пространства. Ярмоленко готовится выйти на 80-й минуте, Бенрама уйдет отдохнуть. Тут же показывают нам Миколенко. Виталий прорывается левым краем и в четвертый раз неудачно простреливает. Впоследствии украинский фулбек еще и пробил нерабочей правой под довольный иронический гул фанатов соперника. Сразу показали разочарование Лэмпарда.

Вест Хэм набрал 51 балл, что позволило временно прорваться на 5 место, обойдя Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, у которых столько же пунктов, но еще матчи в запасе. Эвертон остался в опасной зоне над трио вылетающих команд. Здесь самая большая угроза от Бернли, который отстает на 4 очка, но в среду, 6 апреля, будет принимать Миколенко и компанию в таком себе матче сезона.