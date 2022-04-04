"Голи – це талант та робота на тренувальній базі. Робота не завжди повторюється на полі, але треба продовжувати. Кожен гравець та команда проходять через такі моменти. Ми створили хороші моменти поблизу воріт, яких достатньо, щоб забити два чи три м'ячі. Є ще 10 ігор, щоб зробити це знову.

Фатальна невдача Миколенка у відеоогляді матчу Вест Хем – Евертон – 2:1

Виліт з АПЛ? 10 матчів – це багато. Якщо до нас повернеться успіх і ми продовжимо показувати гру, яку демонстрували з Вест Хемом і Ньюкаслом, я твердо вірю, що все буде гаразд. Ми просто маємо зосередитися на собі. У Евертона величезна історія та фан-база. Зараз ми працюємо над тим, щоб пережити цей неприємний момент. Я і гравці віддаємо все", – цитує Лемпарда The Sporting News.

Зауважимо, команда Віталія Миколенка розташувалась на 17-й сходинці просто над зоною вильоту, маючи у своєму активі 25 пунктів.

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