Лондонцы выиграли первый тайм благодаря фирменному штрафному удару от Крессвелла. Левый защитник Вест Хэма с 20-22 метров попал точно в девятку. Эвертон отыгрался на 53-й минуте, когда Холгейт мощным ударом с лета завершил хаос во вратарской Фабиански.

Вест Хем бил Эвертон и прорвался на 5 место АПЛ – Миколенко виноват в ключевом голе, конкурент Ярмоленко вернулся с шоу

Последнее слово все же было за хозяевами, и здесь не обошлось без участия Виталия Миколенко. Ивоби обрезался в центре поля, а украинец позволил Антонио избежать офсайда и вырваться на рандеву с кипером – Пикфорд отбил мяч на Боуэна, который установил окончательные 2:1. Ярмоленко отыграл последние 10 минут, но не успел отличиться результативными действиями.