Функционер покинет менеджмент "ирисок", сообщает The Mirror.

Бенитес отреагировал на слухи о своей отставке после разгрома от Ливерпуля

Брандс станет безработным, как только согласует сумму неустойки с Эвертоном. На нидерландца возложили ответственность за ряд провальных дорогостоящих трансферов мерсисайдцев. На Гудисон Парк он работал с мая 2018 года.

Кроме того, потерять должность может и главный тренер команды Рафа Бенитес. Потенциальная замена – рулевой Ромы Жозе Моуринью, который якобы готов немедленно вернуться на Туманный Альбион.

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