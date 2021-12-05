Эвертон уволил спортивного директора – Моуринью может сменить Бенитеса
Руководство ливерпульского Эвертона начало делать организационные выводы из-за неудовлетворительных результатов команды в первой половине сезона. Своей должности лишился спортивный директор Марсель Брандс.
Функционер покинет менеджмент "ирисок", сообщает The Mirror.
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Брандс станет безработным, как только согласует сумму неустойки с Эвертоном. На нидерландца возложили ответственность за ряд провальных дорогостоящих трансферов мерсисайдцев. На Гудисон Парк он работал с мая 2018 года.
Кроме того, потерять должность может и главный тренер команды Рафа Бенитес. Потенциальная замена – рулевой Ромы Жозе Моуринью, который якобы готов немедленно вернуться на Туманный Альбион.
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