Бенитес отреагировал на слухи о своей отставке после разгрома от Ливерпуля
Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес прошелся по игре в дерби с Ливерпулем (1:4).
"Волнуюсь ли я из-за потенциальной отставки? Нет, я профессионал, и у меня достаточно опыта. Я вижу, что команда выкладывается полностью. У игроков хорошая самоотдача.
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Мы должны проанализировать эту самоотдачу, работу и желание игроков и после этого принять правильные решения", – цитирует Бенитеса The Guardian.
После 14 туров АПЛ Эвертон расположился на 14-й строчке турнирной таблицы. Напомним, Бенитес возглавил "ирисок" летом, заменив на этом посту Карло Анчелотти, который перебрался в Реал.
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