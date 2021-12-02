Ливерпуль в мерсисайдском дерби разбил Эвертон, а Манчестер Сити минимально обыграл Астон Виллу, возглавляемую Стивеном Джерррардом. Читайте отчет о поединках на Футбол 24.

Чемпионат Англии 2021/22, 14-й тур

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Воткинс, 47 – Диаш, 27, Б. Силва, 43

Эвертон – Ливерпуль – 1:4

Голы: Грей, 38 – Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Жота, 64

Стивен Джеррард не смог продолжить победную серию во главе Астон Виллы – "вилланов" остановил Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Первый тайм остался за "горожанами" – Диашу ассистировал Стерлинг, а Бернарду удвоил преимущество.

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Воткинс отыграл один мяч сразу после перерыва, но больше подопечные Гвардиолы не дали создать сопернику. Добавим, что Зинченко впервые в сезоне вышел в стартовом составе Ман Сити в АПЛ и отыграл полный матч. Таким образом, Джеррард впервые проиграл во главе Астон Виллы – до этого "вилланы" дважды побеждали.

Ливерпуль в параллельной встрече разбил Эвертон. На 9 минуте Хендерсон вывел "красных" вперед, точно попав в нижний угол после паса Робертсона. Через 10 минут капитан Ливерпуля ассистировал Салаху – Мо точно пробил в дальний верхний угол. Грей отыграл один мяч, пробив под ногой Алиссона.

Но во втором тайме "ириски" не имели шансов. Сначала Салах обокрал Коулмэна в середине поля и убежал на рандеву с вратарем, а позже Жота классно разобрался в штрафной соперников после паса Робертсона, прикрыв мяч корпусом, шатнул защитника и мощно пробил мимо Пикфорда. 4:1 – уверенная выездная победа подопечных Юргена Клоппа.

Таким образом, Челси остался лидером первенства с 33 очками, Манчестер Сити второй с 32 пунктами, а Ливерпуль третий, имея в активе 31 балл.

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